殺豬無貨應市瘦肉貴兩倍　豬肉販料停工一周

內地非洲豬瘟疫情攻陷全國，香港亦不幸中招，上水屠房昨(10日)有豬隻驗出非洲豬瘟病毒，為香港首宗非洲豬瘟個案，屠房內現有6000隻豬將全部銷毀。大埔墟街市不少豬肉檔今早(11日)已無貨，僅個別檔口有零星存貨供給熟客，不少檔主表示「被迫休息」，何時復工有待政府通知，有肉檔甚至沒有開門營業。



售賣本地豬肉的檔主傅先生指，昨晚得知事件已覺「大鑊」，今日仍有少量昨日賣剩的豬肉供給街坊，強調不會抬高價格。售賣內地豬的檔主林先生透露，非洲豬瘟去年在內地爆發後，內地豬供港數量減少，批發價時高時低，其售價「無上落」，但生意額已經減少逾兩三成，現時情況猶如「吊鹽水」，預計至少停工一周。



本地豬肉檔主施先生指今日生意額大受影響，「完全冇工開」，更不滿內地豬問題令本地豬亦受影響，「無啦啦畀人整撻瘌」。他認為豬瘟在「短期影響大」，不擔心日後銷情。



連鎖肉檔領鮮豬肉負責人表示，今日瘦肉每斤賣98港元，比平日貴了兩倍，只餘少量供應，即使出再高價亦沒有貨供應。負責人指，政府曾通知暫停供應豬肉6至7日，暫時會推銷冰鮮肉代替，直言「損失慘重」。



街坊梁太對本地豬有信心，但內地爆發非洲豬瘟後，香港豬肉價格貴了兩三成，她亦對非洲豬瘟感擔憂，認為政府雖強調煮熟食用對人體無影響，「但政府話冇事啫，我食落肚有事咁點呀」。她又指最重要是屠宰場的衞生，她不清楚內地供港豬與本地豬是否「撈埋一齊」，但認為分開處理才會令市民感安心。



另一街坊黃先生指，平時食開豬肉，「貴都會買番啲」，但香港出現疫情後可能有段時間無豬肉賣，他會「暫時轉轉口味」。