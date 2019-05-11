家校合作指家長對子女期望過高　損親子關係

母親節將至，不少「虎爸虎媽」可趁這天反思親子關係，放下壓力與子女溝通。家校合作及家長教育專責小組上月向教育局提交檢討報告，小組主席雷添良今(11日)在電台節目表示，香港社會競爭劇烈，家長都希望子女不要「輸在起跑線」，愈來愈多家長過度要求子女學習和體藝發展。他指一個好的家長會積極裝備自己，持續提升自己在親子教養方面的知識、技能和態度，但非每個人與生俱來都懂如何做個好家長，冀家校合作能幫他們。



雷指，有家長亦會因過分重視子女的學業表現，而忽略了他們在品德修養方面的培育，妨礙子女的愉快和健康成長；亦有家長因有過高期望，為自己及子女帶來沉重壓力，影響情緒和親子關係。



他又指，為改變現時家長競爭比併的文化思想及宣揚正確教育子女的方法和態度，小組建議政府推行全港性的「正向家長運動」，以及委託大專院校或非政府機構，設計和發展家長教育課程框架、電子學習課程、職場家長教育課程等，讓家長明白「有快樂的家長，才有快樂的孩子」。他冀小組建議可循序漸進落實，還香港的家長和子女一些空間，讓他們愉快相處、成長和學習。