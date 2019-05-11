港鐵今起3天車費優惠　乘客：唔係幾日就補得番

港鐵3月測試新信號系統時發生列車相撞事故，導致荃灣線中環站來往金鐘站一度停駛兩天，港鐵今(11日)起至下周一(13日)佛誕翌日3天連假，推出「特別車費日」，成人可享小童票價，其餘則可享1港元乘車優惠。有乘客批評優惠宣傳不足，又指3日均是假期，無法補償真正受影響的打工仔和學生，認為應在平日補償。



就讀大學的劉同學表示，不滿意港鐵安排，指當日因列車相撞影響，自己等車等了半小時以上，最後無法返校上課。他認為不應在假期推優惠，「都唔使返學，冇乜用」，又批評港鐵時常「優惠完就加價」，要求港鐵先改善服務質素。同行的徐同學亦指事發當日至少等了半小時才能上車，認為事件影響了不少市民的行程，「唔係優惠幾日就補得番」。



市民盧小姐稱當日最受影響的是上班族，假期補償作用不大，因大部分人放假時不會因為港鐵半價而刻意要出門，「亦有啲人放假未必搭港鐵」。她指有感港鐵近年頻密發生事故，配套亦未盡完善，如自己上下班常因東鐵線跳軌事件而受阻，要求港鐵改善服務再考慮加價。



另一市民黃先生指自己不知道有優惠日，認為港鐵宣傳不足，又批評港鐵常發生事故，「價錢就年年升」，要求港鐵加價前應先諮詢市民意見。