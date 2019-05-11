每日一片：的士無故慢駛　累貨車扭軚側鏡都撞飛？

在公路上行車，保持安全速度十分重要，太快或太慢，都會造成意外。近日有車Cam就拍到一架的士在公路上突然慢駛，隨後貨車為閃避扭軚，結果反與鄰線車輛攬炒收場。網民對事件反應兩極，有人認為的士是罪魁禍首，不過亦有指貨車是咎由自取。



網民Ka Lo將片段上載於Facebook群組「事無大小交通資訊情報區」。根據片中資料顯示，事發於昨日（10日)下午2時35分，片段分為前後鏡頭兩段，片段開始，目擊網民駕車沿公路慢線行駛，前面是一架紅的，期間紅的突然在無打燈示意下，收慢至幾乎停車，目擊網民隨即減速。惟從後置鏡頭可見，隨後貨車見前車收慢，似乎因為跟車太貼，收掣不及下，竟選擇向中線扭軚閃避，最終撞向鄰線另一架開斗貨車，右邊側鏡應聲撞至粉碎。



片段引起網民激辯，有人直指的士「累街坊」，無故慢駛，「的士X街」，「車速唔對路就要呠喇」。不過有人認為錯在貨車司機身上，「識唔識揸車㗎？賴前車收油」、「揸車唔跟咁貼咪冇事囉！」「跟車太貼怨得邊個？」更有人指貨車司機反應有問題，「貨車（司機）經驗唔夠，咁扭右，隨時死幾件！」