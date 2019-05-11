冀子多讀書卻患讀寫障礙　好媽媽放任學習助適應

母親節前夕，有商場今日(11日)舉辦「好媽媽嘉許禮2019」活動，邀請遭遇不平凡又無比堅強的傑出媽媽分享她們如何面對逆境、積極樂觀面對人生、與子女們跨越人生高山低谷的感人故事，其中鄧綺雯獲頒「最偉大媽媽」。



現年25歲的李修文於小二時確診讀寫障礙，現在母親幫助下開創自己的事業。母親鄧綺雯稱，指導兒子小一溫書時發現他記性差，以為兒子貪玩、無心機讀書，後來兒子於小二時確診患讀寫障礙。鄧提及為兒子取名「修文」，期望他能多讀書，故知悉兒子有讀寫障礙後，曾令她心情跌落谷底，因當年學校及社工對讀寫障礙認知有限，未能提供適當跟進，專家亦指讀寫障礙「係腦部少咗啲嘢」，令她一度「驚個仔讀唔成書」。



鄧憶述，兒子小學時在Band 1學校就讀，課業壓力大，又因讀寫障礙默書常常「攞0分」需要罰抄，經常做功課至凌晨一兩點，睡幾小時便要去上課，休息不足，小5時曾在中文堂上無法喘氣，最後需要轉介精神科。她又發現兒子雖較難通過文字學習，但能從電視、遊戲中學習到不少知識，更是她的「百科全書」，故不限制兒子的學習方式，亦在中學時為他找尋更寬鬆的學習環境。



鄧稱，兒子大學畢業後自己創業，從事貨運生意，但需溫書的工作就表現差強人意，向運輸署交表格續牌時，職員看不懂他所填寫的內容，「交咗表畀人問番轉頭，要重新填過」，她於是幫助兒子處理部分工作。修文亦指與母親感情一直很好，「咩都會同媽咪講」，感謝母親一路以來的陪伴，認為母親是生活及事業上良師。