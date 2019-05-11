三連假兼天氣好　長洲太平清醮丁財兩旺

一年一度的長洲太平清醮明日(12日)舉行，今年適逢有3天連假，加上天公作美，無論平安包、紀念品店的商戶都紛紛表示生意額樂觀，預計銷情比去年有增長，有度假屋職員指今(10日)明兩天房間全部租出。



有假度屋職員表示，今年太平清醮期間的入住率平均達85%，今日全部房間租出，明天僅餘30%房間未租出，而每間房租約600港元，比平時貴一倍。她稱，今年有3天假期，天氣又非常好，預計人流比去年多，生意較旺。富記度假村負責人阿昌稱，今天房間出租率已達80%，明天房間已全部租出，認為今年人流多，對生意額樂觀。



紀念品店負責人楊先生指，今年適逢母親節兼3天假期，「天氣靚，菩薩顯靈，冇落雨」，銷情料較去年多5%，該店新推出自家製包山磁石貼，希望可催谷銷情。另一紀念品店負責人陳小姐表示，今年推出平安包蒸籠掛飾谷銷情。



售賣平安包40多年的郭錦記餅店人流絡繹不絕，業務發展總監郭宇鈿表示，早前與兩個商場合作搞展覽，已派逾1萬個平安包，預計今星期售出6至7萬個平安包，與預期相若，早已聘請20個師父整包。康蘭餅店老闆郭予泉預計，本星期賣出至少3.2萬個平安包，料人流比去年多10%，對生意額滿意，而該店推出的熊本熊平安包反應熱烈，已售出4000個。



長洲原居民黃太花逾500港元，訂購60個平安包酬神及送給親友保平安，她表示從小已有購平安包習慣，至今已50年。陸先生特意從港島入長洲買平安包，他花了約100港元買10個包送給子女，寓意平平安安，他認為太平清醮十分有氣氛。