新一期居屋本月30日接受申請　首設電子交表

新一期居屋本月30日接受申請，23日派表。6個屋苑合共提供4871個單位，今期除以市價59折發售，更首次接受電子化申請；加上6個屋苑全屬港鐵沿線，僅步行2至10分鐘可達港鐵站，佔盡地利之宜，其中何文田冠德苑位處豪宅區，而將軍澳雍明苑及馬鞍山錦暉苑則有海景，相當吸引。



包括長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑及東涌裕泰苑在內的居屋2018接近售罄之際，居屋2019則於本月30日至6月12日接受申請，然後8月攪珠，11月揀樓，當中以冠德苑最快完工，關鍵日期為9月底，有機會即買即住，其餘屋苑關鍵日期分別為明年6月至10月底。



至於長沙灣凱德苑，亦是市區靚地，鄰近長沙灣及南昌站，生活配套完善。大窩口尚文苑則是插針樓，建於大窩口邨旁的斜坡，不足500個單位。火炭旭禾苑則位處工廠區，被工廈包圍。



房委會今年起提供電子化申請，而綠表和白表申請的主要分別在於屬公屋租戶的綠表申請者在網上遞交申請後，須與所屬屋邨辦事處聯絡，提交申請者和所有家庭成員簽署承諾，同意於購買居屋單位後將現居公屋單位騰空交回。