轟事隔8日始驗豬瘟　禽畜業批港府齋噏低估疫情

上水屠房有豬隻驗出非洲豬瘟病毒，港府將全部銷毀現時屠房內6000頭豬隻。香港禽畜業聯會及香港養豬業發展協會4名代表聯同8名業界人士及漁農界立法會議員何俊賢今午(11日)召開記者會，力數港府在豬瘟防疫上多宗罪，如抽驗次數過低、屠房清潔不足等，提出多項改善豬瘟防疫工作的建議，包括要求政府馬上撲殺上水屠房豬隻、暫停任何內地活豬供港、與內地部門重新探討防疫工作等。



被驗出有問題的豬隻於本月2日抽取樣本，但當局事隔8日始進行檢測並發現病毒，才對外公布。何俊賢批評，業界早於今年1月已向港府反映內地非洲豬瘟問題，要求加強抽驗進港的內地豬隻，事件反映政府監察不力，對此感非常不滿，直指港府在處理豬瘟一事不足，精準度同樣不夠完善，只口講多項改善措施，卻沒有實際措施。



何又質疑，當局為何不即日檢驗懷疑有問題豬隻的樣本，反而花逾1星期時間才發現問題，時間上令人不滿。他認為，香港每日平均有4000隻豬隻供港，惟過去1年只抽驗90多個樣本，佔整體不足1%，以內地有百多個農場供應豬隻來港計算，抽驗樣本數量明顯不足。



香港禽畜業聯會副主席林榮源狠批，港府低估非洲豬瘟疫情，始令香港豬隻亦出現問題，他指，年初與港府會面時，已要求改善上水屠房的消毒設備，形容現時的消毒設備「兒戲」，直指「政府到依家都無進步到，政府只係想唔使出錢，你哋(業界)搞掂」，業界每日活於驚慌情況下。香港禽畜業聯會主席莊忠平表示，港府在不改善防疫措施情況下，繼續容許內地豬隻供港，非洲豬瘟危機只會繼續，屠房或不時停止開放，影響業界運作。