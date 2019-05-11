豬肉業界反對銷毀6000豬隻　不排除提出司法覆核

政府昨(10日)公布在上水屠房驗出香港首宗非洲豬瘟，決定銷毀6000豬隻。豬肉業界不滿銷毀豬隻的決定，近百人在上水屠房門外聚集，並高喊口號「政府無理，要求對話，要求化驗」。他們其後到政府總部與食物及衞生局官員見面，預計會面1個多小時。



豬肉行總商會理事長許偉堅及鮮肉大聯盟理事凌偉業批評，銷毀豬隻的決定對業界影響相當深遠，政府於本月2日已發現問題豬隻，事發8天始公布，但現在就準備要銷毀6000隻豬，這批豬是經過檢驗且無問題，通過兩地檢疫局，合法、安全，業界對撲殺行動無法接受。



凌在會前又炮轟當局一方面說病豬可供食用，另一方面全面殺豬令市民及業界陷入恐慌，批評當局若接納化驗豬隻的意見，4至5小時內已有結果，毋須全面屠殺豬隻。



他們對政府殺豬表示強烈抗議、憤怒及不贊同，又批評政府做法不科學，此處是屠房而非養豬場，豬隻停留不過24小時，要求政府再次驗豬，如發現並無非洲豬瘟病毒，就應該讓業界繼續屠宰。



他們強調大前提並非要賠償，而是要合理化，科學化。凌偉業指，若果政府繼續無理，不聽意見一意孤行的話，不排除將行動升級，包括提出司法覆核。



上水屠房戒備森嚴，門外貼上一張由漁護署發出的「受非洲豬瘟感染的地方宣布通知書」,現場則豎起數個帳篷，多名身穿保護衣的職員戒備。