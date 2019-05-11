網民熱話：大媽睇錯價大鬧超市　經理貼錢埋單

超級市場每件貨物都明碼實價，但原來死纏爛打可獲折扣？一名中年婦人早前攜孫兒到超市購買西瓜時，堅持價錢牌標明「$6.5一磅」是「$6.5一個」而與職員理論，更聲言要報警，店舖經理疑為平息事件，竟自掏腰包補下差價，讓中年婦以$6.5買下整個西瓜。惟經理「埋單」行為未獲稱讚，甚至有網民戲謔，「大家排隊去攞西瓜！」



有網民在Facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」分享事件經過。當天網民到連鎖超市購物時，一名說話帶鄉音的中年婦人因西瓜價格問題與店員起衝突。原來中年婦誤將價錢牌的「單位」看錯了，「$6.5一磅」的西瓜看為「$6.5一個」，因此怒斥店員詐騙。店員向她解釋不果，於是交由店舖經理調停。



「我以為佢（店舖經理）會成功打發個阿嬸走啦，點知...」店舖經理到場後，中年婦堅稱，「我只係會畀$6.5買呢個西瓜！」店舖經理疑為息事寧人，於是答應以$6.5一個讓她買走西瓜，「咁你擺低$6.5！其餘我貼！」婦人最後以低價買走西瓜，惟事件卻令該網民咋舌，「呢個結局真係睇到呆咗」，估計經理為避免其他顧客受騷擾才「出此下策」。



大部分網民認為經理「貼錢」所為十分愚昧，「個經理就真係傻西瓜」、「點可以咁樣縱容呢啲客㗎，個經理應該要炒魷魚」。有網民擔心其做法助長歪風，「典型港式打工仔，淨係諗住解決一時問題，唔會理之後後患無窮。」



網民有話說：



李耀宗：唔係貼錢問題，係縱客問題。



Chu Chun Fai：不如講埋邊間啦，大家排隊去攞西瓜



Ray Cho：咁個經理好大鑊，阿嬸日日嚟畀$6.5買西瓜都得。



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