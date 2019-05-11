新聞拆局：法案委員會失控　建制派低估情況

立法會審議修訂《逃犯條例》的法案委員會今日(11日)再開會，場面完全失控，據知建制派事前低估混亂情況，以為單以立法會保安力量足以處理，冀下次增加保安員數目、規管閒雜人等進入會議室，以及處理會議室管理等問題，但立法會行政管理委員會(行管會)能否趕及在下周二(14日)法案委員會會議開會前召開特別會議處理有關事項，仍屬未知之數，建制派目前惟有見步行步。



據悉，建制派事前以為只有泛民主派議員涂謹申堅持坐主席位置，及數名較激進的「常客」會衝擊，但無預料竟有絕大部分泛民衝擊，甚至有人使用暴力；由於阻撓議員入會議室開會屬違法，故建制派亦未預料有人會阻礙議員進入。建制中人曾提議事前求助警方，但為免被指行政干預立法，內部最終決定交由立法會保安人員處理，惟早上保安員數目明顯不足，及後一度調配門口的保安支援，但仍不足以應付民主派行動，加上期間有不少「生面口」的人士加入阻撓，種種因素令會議完全失控。



建制派擬去信行管會要求加強保安、不准閒雜人士進入，以及處理議員能否進入會議室用膳及睡覺等管理問題，但下周二法案委員會將會再開會，未知行管會能否在之前召開特別會議處理上述問題，更談不上決定下次法案委員會會否事前尋求警方協助。



泛民方面，據知仍未決定下次會議的對策，今次會議部署方面，為免建制「快刀斬亂麻」通過事項，必須繼續進行泛民主持的會議，亦要提防建制轉房開會，故泛民以「大包圍」方式在會議室1開會，同時在會議室2及會議廳都派人駐守，會議室內外適時互相補位，務求令建制派難以單方面開會。

