《逃犯條例》修訂風波始末　一貼睇晒

審議修訂《逃犯條例》的法案委員會經過三次會議仍未選出主席，建制及泛民更爆發激烈衝突，令修例嚴重受阻，事件始末一覽如下：



日期 / 事件



2018年2月 / 港男陳同佳與女友赴台灣旅行，陳涉殺害女友後返港並處理女友財物



2018年3月 / 陳同佳在港被捕



2019年2月12日 / 港府提出修訂《逃犯條例》以引渡陳同佳到台灣受審



2019年4月1日 / 被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成但未有服刑的劉鑾雄，尋求司法覆核申請許可



2019年4月3日 / 《逃犯條例》修訂於立法會進行首讀及二讀



2019年4月17日 / 法案委員會召開首次會議，兩小時會議未能選出主席



2019年4月29日 / 陳同佳洗黑錢罪罪成，判囚29個月，料可於今年10月獲釋



2019年4月30日 / 法案委員會召開第二次會議，仍未能選出主席



2019年5月4日 / 內務委員會召開特別會議，通過向法案委員發出指引，委任建制派最資深議員石禮謙主持會議



2019年5月6日 / 法案委員會36票贊成接納內會指引，石禮謙取消原定當日舉行的第三次會議；泛民強行佔領會議室「山寨」式開會，選出涂謹申為主席



2019年5月10日 / 法案委員會鬧雙胞，泛民通宵留守「霸房」開會



2019年5月11日 / 建制與泛民於同一會議室舉行會議爆混亂而腰斬，由石禮謙主持的法案委員會仍未選出主席，雙方又同樣決定於5月14日舉行會議