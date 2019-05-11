跨國部門再攜手　阻162公斤K仔流入台灣

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，泰國緝毒部門周六（11日）公布，在美國及台灣當局協助下，於巴吞他尼府一處別墅偵破一宗跨國毒品案，拘捕一名王姓台灣人及一名緬甸人。疑犯準備把162公斤俗稱K仔的氯胺酮運往台灣，市值達4860萬港元。



各單位人員當日抵達該處，揭發疑犯以鐵觀音茶葉袋包裝K仔，每包重量1公斤，現場總共查獲包裝完整的毒品162包。犯罪集團準備將這些毒品，混在牛仔褲貨物內運往台灣。疑犯供稱負責包裝毒品，成功運送台灣後才可得到報酬。



據台灣警方指出，目前K仔的價格黑市，約為每公斤30萬港元；一旦成功走私進台灣，將影響甚大。專案小組即時破獲，將毒品隔絕於台灣之外。



美泰台本月初亦破獲一單手法類似的跨國毒案，亦是以每包1公斤的鐵觀音茶葉包裝，掩飾運送K仔赴台灣的不法行為。當局當時繳獲重近52公斤、市值近2600萬港元的毒品，拘捕4人，當中包括兩名台灣人。暫未知兩宗案件是否有關連。



今次是過去187日內第35宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/

