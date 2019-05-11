觀塘工廈公司遭爆竊　重案組拘3男1女

觀塘鴻圖道一間設在工廈的食品塑膠公司，5月1日下午4時許，姓黃(44歲)職員發現公司有被搜掠痕跡，懷疑遭賊人潛入爆竊，立即報警求助。警方接報到場，經公司初步點算後，發現一個保險箱不翼而飛，內存放約15萬港元現金、公司單據以及一批閉路電視硬碟，總值約35萬港元。



警方將案件列爆竊，先交由觀塘警區刑事調查隊處理，其後轉交觀塘警區重案組第1隊接手跟進。經警方進一步調查後，由5月3日至今日(11日)，分別在紅磡區及九龍城區，拘捕3男1女(18歲至63歲)，其中2男涉嫌「爆竊」，另有1名18歲青年，另涉嫌「販毒」、「管有第1部毒藥」、「未能出示身份證明文件」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者風險保險」，警方在其駕駛的私家車內，檢獲約300克懷疑氯胺酮(俗稱K仔)、約170克懷疑「冰」毒、約17克懷疑霹靂可卡因及3粒懷疑西地那非(俗稱偉哥)，檢獲毒品總值約33萬元。



案中一名63歲婦人已獲准保釋候查，於6月中旬向警方報到。另外，2名分別41歲及35歲男子已各被暫控一項爆竊罪，分別於5月6日及5月8日在觀塘裁判法院提堂。