政Whats噏：立會膠量大升　秘書處話要審計廢物

今屆立法會真係多風風雨雨，會期一展開就有取消議員資格風波，混亂一段日子後回復平靜，但到去年4月又爆出民主黨議員許智峯(峯鴿)涉強搶女官員手機醜聞，被嘲笑做「膠事」，咁啱得咁橋，立法會喺同一年度嘅塑膠回收量亦大幅飆升。立法會秘書處回覆峯鴿就財政預算案嘅書面問題時，提到立法會綜合大樓收集嘅可回收物料數量，2018/19年度嘅塑膠量較前年大幅飆升19倍，膠量驚人。



根據立法會秘書處嘅資料，立法會綜合大樓收集嘅可回收物料數量，喺17/18年度，紙張、鋁罐、塑膠同玻璃都明顯下跌，唯獨塑膠方面由17/18年度嘅22公斤，跌至17/18年度不足1公斤，但18/19年度截至2月底已回升至19公斤，大幅飆升19倍。眾所周知，18/19年度開始咗冇幾耐，4月就發生峯鴿搶手機事件，咁啱呢條問題仲係峯鴿問嘅，唔知佢會覺得好嬲定好笑呢？



至於鋁罐同樣有回升，由16/17年度嘅25公斤，跌至17/18年度嘅7公斤，但去年度截至2月底，又回升至24公斤。玻璃方面跌完就冇再升嘞，17/18年度跌至不足1公斤，去年度截至2月底，仍然不足1公斤。至於金屬、電線等其他可回收物料就由16/17年度逾300公斤，大幅跌至17/18年度年度嘅15公斤，去年度仲跌到只有個位數。



立法會秘書處解釋，金屬、電線等其他可回收物料係來自大樓內收集可回收建築物料嘅環保斗，由於呢2個年度嘅裝修工程數目較往年少，工程規模亦較少，故可回收物料數量都有所減少，但就冇解釋點解多咗咁多塑膠。秘書處又話，會定期量度大樓嘅廢物棄置量及所產生的可回收物料數量，盡力減廢，以及會提高大樓使用者嘅減廢意識，仲話喺本年度起，每年會進行廢物審計，令秘書處同大樓其他使用者知道日後可以點樣盡量減少廢物。



好多市民都話，立法會最廢係議員，日日開會搞完一大輪大龍鳳，都好似唔知有咩貢獻咁，其實秘書處都有就議員工作進行審計，包括統計議員的出席率、提出口頭及書面質詢、動議辯論數目等，等議員知道係時候要幫自己減「廢」。