伊院護士母子檔關係勝從前　阿仔難忘媽媽稱喚阿Sir

九十後少年楊定壹視伊利沙伯醫院為「第二個家」，幼年時因為身體問題頻繁出入伊院、小學時又常常到伊院等待身為護士的母親談敏茹下班，如今他成為伊院內科病房註冊護士，與媽媽在伊院共事三年。這對母子護士因為工作令關係更親密，而且，身為註冊護士的兒子服務私人病房時，是媽媽的上級，在一次轉交病人的過程中恰巧與母親合作，當母親公事公辦地稱呼他為「阿SIR」時，定壹一度錯愕且不習慣。工作地點常要「單眼扮唔識」的兩母子，回家後卻有說不完的話題，母親給兒子兼後輩的表現評分是八十分！



母親談敏茹比兒子早約卅年入行，現是伊院出院前護理組的登記護士，負責跟進病人出院前後的需要，兒子則是內科病房註冊護士，談敏茹笑指「兩母子一條龍服務」，母子二人「喺醫院見得仲多過喺屋企」，而且兩人均擔任護士，對前線醫護人員的辛勞同樣「身」有體會。



談敏茹笑指，兒子讀書時期成績平平，能成為護士「係個奇迹」，當她第一次見到兒子穿上護士服時，直言很感動：「覺得個仔大個咗。」她沒想到兒子會走上護士這條路，認為「公立醫院辛苦，見到個仔做護士都心痛。」但她亦稱，自從兒子擔任護士後，兩人有了不少共同話題，亦會分享病房趣事，探討護理經驗等，親子關係更勝從前，她亦會向同事「收風」，得知兒子「冇失禮自已，又對得起病人」倍感欣慰。



「視病猶親」是談敏茹對兒子的期許，她指若以一百分滿分，兒子的表現值八十分。但在兒子心中「媽媽由頭到尾都做得好好」，楊定壹稱媽媽是盡責的護士，「用盡心思幫助病人出院」，即使恰巧休假都會打電話了解病人需要，讓他自愧不如，但亦從中學習如何與病人相處，他又憶述兒時常見媽媽下班回家後就「攰到瞓喺床度」，如今他面對長期逼爆的內科病房亦有所體會，但他從不後悔做護士。