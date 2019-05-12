防豬瘟蔓延　電暈屠宰挖坑埋葬

非洲豬瘟疫情持續蔓延，全球各地均制訂不同的應對方案，做法大同小異，同樣是要將病毒相關疫區內的豬隻撲殺銷毀。有豬農指，本港屠房平日殺豬時多會以電擊方式，在俗稱「電豬台」的自動電豬槽內用電流擊暈豬隻，再進行屠宰，故此相信港府是次殺豬亦會以電擊做法，而遭電斃後的豬屍最終會送往堆填區挖坑埋葬。



香港禽畜業聯會主席莊忠平指出，本港銷毀豬隻方法以豬隻大細分類，若是體形較小的幼豬，會注射麻醉針人道毀滅；大豬就會用二氧化碳令其窒息死亡，或以電擊或槍殺方式殺死。屠房裏的豬隻大多為大豬，相信港府會按日常的屠宰方法，如將活豬趕至自動電豬槽內用電流擊暈，最後環保署會安排堆填區指定地方掩埋豬屍，並噴灑消毒粉。



內地的非洲豬瘟蔓延甚廣，全球各地都制訂一套應付非洲豬瘟的方案。一旦爆發疫情，內地的處理方式是將出現非洲豬瘟個案的養殖場或養殖戶列為疫點，方圓三公里範圍視為疫區，疫點、疫區將會立即封鎖，區內所有活豬要撲殺並經無害化處理（掩埋或焚燒），來往車輛及人員要檢查及消毒。爆發疫情的縣也要停止屠宰活豬，關閉活豬市場並監控活豬及相關產品調運情況。



而台灣也制訂以撲殺方式，處理非洲豬瘟疫情，先將豬隻電擊、將豬屍裝進塑膠袋密封，送往焚化爐銷毀或加以掩埋。