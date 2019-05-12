東方日報A1：發現病徵懶理　繼續屠宰8日

港府防範非洲豬瘟「失魂」，帶病毒的豬隻終於從內地殺入香港！首宗本港非洲豬瘟個案被批「漏招」，宰前抽驗不足、宰後發現病豬沒即時驗非洲豬瘟，堵截與病豬同批的豬隻不力，上水屠房繼續宰豬批豬八日。業界力數港府防疫多宗罪牽連業界運作，抽驗豬隻樣本佔整體不足百分之一，曾要求加強消毒設備但不獲理會。目前業界人心惶惶，恐防病毒進一步蔓延本港豬場，直言：「大陸做嘢我哋信唔過，遲早香港都交叉感染！」他們促請政府立即暫停任何內地活豬供港，並與內地部門重新探討防疫工作。



上水屠房有豬隻驗出非洲豬瘟病毒，同批豬隻散落市面供人食用，惟恐病毒仍潛伏於上水屠房，港府前晚宣布，即使未化驗都要全部銷毀現時屠房內的六千隻豬。香港禽畜業聯會、香港養豬業發展協會四名代表聯同八名業界人士和漁農界立法會議員何俊賢支持有關做法，但他們認為非洲豬瘟襲港，政府仍是始作俑者，多人力數港府在豬瘟防疫上多宗罪，包括抽驗次數過低、屠房清潔嚴重不足等。



何俊賢質疑，被驗出有問題的豬隻於本月二日抽取樣本，但當局事隔八日始進行檢測並發現病毒，接着才對外公布，當局為何不即日檢驗懷疑有問題豬隻的樣本，反而花一星期以上時間才發現問題，時間上令人不滿。他續指，本港每日平均有四千隻活豬供港，但過去一年只抽驗九十多個樣本，根本佔整體不足百分之一，隨時「走漏眼」；以內地有百多個農場供應豬隻來港計算，抽驗樣本的數量明顯不足。



業界提到，早於今年一月已向港府反映內地非洲豬瘟問題，並要求加強抽驗進港的內地豬隻，但事件反映港府監察不力，對此感到非常不滿，直指港府在處理疫情上不夠精準及不夠完善，只口講多項改善做法，但沒有實際措施。



香港禽畜業聯會副主席林榮源狠批港府低估非洲豬瘟疫情，令香港豬隻受牽連。他指年初與港府會面時，已要求改善上水屠房的消毒設備，惟現時消毒設備兒戲，令業界每日都活於驚慌之中：「港府到依家都無進步到，只係想唔使出錢，你哋（業界）搞掂。」



香港禽畜業聯會主席莊忠平表示，港府在不改善防疫措施情況下，繼續容許內地豬隻供港，非洲豬瘟的危機只會持續，屠房或不時停止開放，影響業界運作。他們要求港府馬上撲殺上水屠房豬隻、暫停任何內地活豬供港，以及與內地部門重新探討防疫工作等。



香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為當局應作全方位檢討，如應否加強動物檢測、抽取更多樣本快速測試非洲豬瘟、萬一再發現有病毒應採取甚麼措施等。病毒約一周前已進入本港，導致應對及銷毀工作較遲，病毒亦可能更易散播到其他地方。惟考慮到本港首次出現感染個案，需累積經驗，檢測和處理屠房大量豬隻都可能需時，相信這點市民會體諒。