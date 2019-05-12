我有正能量：純白母愛　與小天使同成長

故事中的天使總是穿上白衣，為身邊的人帶來幸福。麗莎媽媽的天使亦不例外，但白色不是形容其衣着，而是膚色及髮色。她在41年前誕下長女，產後才發現女兒患有白化症、聽障及中度智障，即使枕邊人選擇放棄離開，麗莎媽媽仍然堅持，以自己的力量把女兒養育成人。



麗莎媽媽懷孕時，一直以為自已正向着幸福家庭的道路前進，然而女兒來臨卻打破她所有幻想。與想像不同，女兒出生時皮膚較白，2歲仍未開口說話，檢查後方知患上白化症、聽障及中度智障，視力更會隨年紀增長而遞減。



丈夫偏愛身體健全的小女兒，一家人摩擦增多，麗莎亦隱隱知道情況，曾問父親是否因為自己白頭髮而不喜歡自己。經過無數次爭吵、打鬧，麗莎媽媽終於沉不住氣，帶麗莎離家出走，即使在公園露宿亦在所不惜，更曾萌生起自殺念頭，但母親的一句說話令她懸崖勒馬，「既然個天畀（女兒）你，你就要接受。」



她咬緊牙關，決定與丈夫離婚，獨自帶2個女兒搬到深水埗劏房居住。麗莎因為聽障，只能靠身體語言與媽媽溝通，不時會因溝通失誤大吵大鬧，惹來鄰居投訴。劏房共有6個單位，廁所要與其他住客共用，麗莎媽媽寧願盛水返回狹窄的房間洗澡，避免與鄰居碰面，更先後因鄰居投訴而搬過3次屋。



經社工轉介下，麗莎媽媽與女兒到將軍澳社區中心學習手語，當時她下午5時下班後就趕回家煮食，隨即與女兒趕往上課，回到家後已是晚上10時，每日如是，歷時長達3年。現在憶起，麗莎媽媽坦言不知道如何捱過那段日子，「依家諗番起都唔知點捱，可能真係靠個女鼓勵，令我唔放棄！」



41個寒暑過去，麗莎媽媽與女兒只曾短暫分開十數天，長伴左右，得到的不只是見證女兒成長，更患上肩周炎、膝關節痛及椎間盤突出，即使醫生勸說動手術亦拒絕，「我唔喺度邊個照顧佢？阿妹都要結婚嫁人。」她最大的心願就是女兒能住進宿舍，養兒100歲，長憂99，這句說話麗莎媽媽應該最能明白。

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