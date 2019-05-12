靠揸巴士撐起頭家　母子車長藉駕駛傳遞愛

巴士車長子承母業，憑藉駕駛傳遞愛。車長文紹鋒家有考獲多種車牌的「車神媽媽」，原本任職印刷工人的他直言受到母親影響及鼓勵而轉行，二人目前在同一職場圈子後，話題明顯變多，關係更見融洽，「畀到我更多機會去關心媽媽！」



「媽媽揸車好定，又好鍾意幫人！」三十多歲的文紹鋒指母親堅姐加入九巴逾廿年，一直與任職倉務的父親含辛茹苦養大三個兒子。文指以往擔任印刷工人時工時較長，薪金比目前少一半，少有時間與家人相處。但隨住印刷公司結業，他隨母親建議任職車長，生活得以改善之餘，母子關係亦更進一步，「我依家見到改道消息或公司通告都會傳短訊畀媽媽，大家有更多共同話題。」已為三子之父的文紹鋒直言體會到為人父母的辛勞，趁母親節為對方送上鮮花及獻吻，感激對方的關懷及愛護。



五十多歲的堅姐自言視家庭為首要，雖然任職夜更車長，晚晚工作至清晨才回家，但仍會善用早上時間做家務及湊孫。她表示平生最愛駕駛，擁有巴士、小巴、貨車、旅巴等車牌，寓工作於娛樂，「好享受揸車，仲靠揸巴士撐起頭家！我鍾意服務市民，日後退休都想繼續做！」



她憶述過往由丈夫帶兒子坐自己駕駛的巴士，感覺「好威水」，現時見到孫兒由媳婦帶上兒子駕駛的巴士，感覺自豪及欣慰。談及母親節安排，堅姐透露會與家人食飯慶祝，希望家人身體健康。