警員身處狹窄環境無法閃避　生命受威脅下開槍

警方就警員開槍事件交代情況，今日凌晨約2點30分，新界北總區交通部警員，在屯門公路往元朗方向近青盈路發現一輛可疑私家車，雙方追至屯門友愛邨，私家車駛入友愛邨停車場內。警員在評估現場情況後，在停車場出入口位擎槍作出戒備，約1分鐘後，私家車準備離開，警員上前企圖喝停私家車，惟不小心跌倒，私家車司機罔顧警員的安危，加速繼續開車衝向警員。



新界北總區刑事(行動)警司陳依萍指出，當時警員生命受到嚴重威脅，在別無他法的情況下，在警告後向對方開出3槍。當時警員身處的環境相當狹窄，大約只有一個人的身位可以閃避。私家車加速沿愛勇路駛出，期間撞爛停車場閘位，在友愛路停車場出入口，被增援警員截停拘捕。



被捕男子為法國籍混血兒(24歲)，疑涉及一宗藏毒案被通緝。警方搜查涉案私家車後，未有發現違禁品。據了解，司機只持有「學牌」，經警方調查後，司機涉嫌危險駕駛、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、刑事毀壞及擅自取去交通工具，合共5宗罪被捕。案中警員開3槍，彈頭分別留在疑犯左手臂，私家車車門及司機座位地下，警方已在車內檢獲彈頭，案件已交新界北總區重案組跟進，警方呼籲任何市民如目擊案件經過或有資料提供，請與警方聯絡。



