警員開槍案　兩年內第五宗

警員開槍案，這次已是兩年內第五宗警員開槍事件，最近一宗發生在本年3月16日，疑有不良嗜好的中年漢，突然闖入油麻地新填地街的佳宝超市疑企圖盜竊，但遭眼利職員發現，雙方發生爭執，有人不忿離店，到附近燒臘店取走利刀，跑回超市找晦氣，遭巡警喝止追截。持刀男走入超市劈向經理頭部，遭警員開槍制服，其後證實不治。



2018年11月7日，兩名機動部隊警員在港鐵深水埗站巡邏，期間一名男子從背囊內取出一把𠝹刀撲向男警，女警口頭警告無效，拔出佩槍轟了一槍，男子腹部中槍一度命危。



2018年8月30日，警方衝鋒隊警車在粉嶺公路追截一輛報失客貨車，至大埔林錦公路迴旋處，車賊棄車逃走，並撒下疑為冰毒及丟下「冰壺」，再跳上一輛接應的寶馬房車，更踩油企圖撞向一名警長，警長拔槍朝車開了一槍，寶馬中彈後逃遁。警方啟動「捷進」行動追捕，約個半小時後在大埔一屋苑尋獲涉案車輛。



同年7月31日，屯門警區反黑組於青海圍截查一輛可疑車輛時，該車司機突然踩油衝向探員方向，其中一名警長向賊車連開兩槍，其中一槍射中一名疑犯，賊車之後逃去無蹤。受槍傷疑犯自行到醫院求醫時被捕，開槍警長亦受傷送院。