平安包店一早排長龍　市民花逾$300買36個派親友

今日(12日)長洲迎來一年一度的太平清醮，中環碼頭及長洲碼頭早上未見人潮。中環碼頭只有40至50人等候上船。長洲街頭雖已熙來攘往，但未見擠擁情況，而碼頭已擺放大量鐵馬作準備，一出碼頭亦有「不准停留」的大型橫額提示市民。另外，購買平安包是其中一個到長洲欣賞太平清醮的習俗，有賣平安包的餅店一大清早已排長龍，有市民買了36個平安包送給親友，保祐他們平安。



郭女士由青衣花了1個多小時入長洲，一口氣用300餘港元買了36個包派親友，寓意平平安安，健健康康。她稱近5年都有這個習俗，認為今年氣氛十分濃厚，「平時咁早都無咁多人！」鄭太太及鄭先生今日帶3歲孫女由港島前來長洲，希望從小向她灌輸這個習俗，傳承傳統。



郭錦記餅店業務發展總監郭宇鈿表示，今年人流明顯比上年多一至兩成，對銷情感樂觀，預計今日可賣出3萬個平安包，較去年多。康蘭餅店老闆郭予泉，今年因3日假期及天氣關係，預計人流比上年多50%，對銷情感到理想，料今日賣1至2萬個包，生意額比去年多10%。



帶同女兒到長洲的蘇女士表示因兒子是醫療輔助隊成員，今日要到長洲當值，故順道帶同女兒參與太平清醮。她指今年是第一年參與，最期待飄色環節，但由於擔心人太多，故打算觀看完飄色便離開長洲。



移居美國多年的廖生廖太今年回港旅遊，適逢是長洲太平清醮，故特意到來參加。他們笑言打算購買平安包「應節」，亦有目標要食到長洲馳名的杧果糯米糍。二人又表示，只會即日來回，不打算於長洲過夜，「唔使咁辛苦」。