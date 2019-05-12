10間幼兒中心將啟用　羅致光指通過預算案會優化服務

香港幼兒照顧服務短缺，勞工及福利局局長羅致光今(12日)在網誌表示，政府早年承諾增加的10間幼兒中心，由今年起在未來數年陸續啟用。此外，羅指，政府計劃向立法會申請撥款200億港元購買現時短缺的福利服務處所，包括額外幼兒中心，若得到立法會通過《2019年撥款條例草案》，政府將優化社區保母及互助幼兒中心服務。



羅致光亦指，為加強對殘疾人士及其家庭提供社區支援服務，同時減輕其家人的壓力，政府於2018/19至2021/22年度期間將逐步增加各類中心的數目，殘疾人士地區支援中心將由16間增加至21間，自閉症人士支援中心由3間增加至5間，家長/親屬資源中心則由6間增加至19間。



羅指，其中6間新增的家長/親屬資源中心已於2019年3月投入服務，現時中心數目已增至12間，餘下7間預計於2020年第一季成立，而政府於2019/20年度計劃，把自閉症人士支援中心進一步由3間增至5間，分布全港5個區域。他在文中說，家中孩子有特殊需要或身體殘障，父母面對的壓力更大，故在母親節他要特別向這些家長致敬。