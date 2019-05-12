樓宇管理系統遙距監測機電　北角政府合署用電減5%

機電工程署正推行先導計劃，為不同政府部門的機電設備安裝「綜合樓宇管理系統」，把機電、空調和屋宇裝備系統整合上載到單一應用平台，讓機電署人員可在任何地方透過網上平台實時遙距監測機電設備運作，如發現運作偏離設計及既定情況，會立即派員跟進，做到預測性維修保養。



發展局局長黃偉綸今日(12日)在網誌中，引述機電署高級機電工程師林詩薇介紹系統。系統可配合「樓宇能源管理系統」收集及儲存樓宇能源數據，如機電設備的效能、用電量、碳排放量等，讓人員分析和協助制訂最合適的能源優化策略，以節省能源支出及節能減排。署方最近在北角政府合署進行相關工作，成功把大樓用電量減少3至5%。機電署並計劃在2018/19至2022/23年度內，為400幢主要政府建築物的機電設備加裝相關系統，進一步提升能源效益。



今日是母親節，黃偉綸在網誌介紹身為在職媽媽的林詩薇。林指平日工作繁忙，會感到在職媽咪的壓力，又指對剛升讀中學的女兒感歉意，會盡量把周末留給女兒，並利用長假與家人外遊，她希望以夢想為本方式管教女兒，笑言對女兒有一定期望，惟慶幸女兒眼中的自己不算嚴重的「虎媽」，冀女兒將來做任何事情均有勇氣克服重重難關。