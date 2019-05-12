港故：曾去非洲畫獅子　港產美女畫家為棄養動物尋家

不少主人都愛為寵物拍下活潑的照片，但有否想過執起畫筆為牠畫一幅肖像畫呢？利慧玲(Emily)是兩隻毛孩的「媽媽」，也是一名畫家，她的專長是用心感受每一隻動物的故事，透過畫筆與主人分享歡樂及走過悲傷，也會為被遺棄的寵物尋找新主人和籌款。



到非洲照顧獅子和豹



兩年前，Emily獨自前往南非一個收容受傷貓科動物的農莊，做了一個月義工，「我同其他義工一齊建造一個畀獅子棲息嘅地方，每日掘泥、拔草去鋪水管。」



體力勞動過後，她靜靜地坐在獅子和豹旁邊為畫畫。首次近距離接觸和照顧這些野生猛獸，Emily感受良多：「大家喺地球上共存，我想為佢哋做多啲事。」於是，她把所有畫作都留下來，送給農莊義賣籌款。



回港畫流浪中心貓狗



回到香港後不久，由於要照顧因病入院的爸爸，她辭去主題樂園美術指導工作，亦間接令她有機會，全情投入地開始為收容所和流浪中心的貓狗作畫。



Emily透過筆觸和顏料，畫出了被遺棄貓狗動人的一面，中心會將畫作上傳到Facebook為牠們尋家，「我唔知點解佢會被人遺棄，我希望用幅畫話畀人聽，其實佢好珍貴，唔係無價值嘅生命。」在這幅畫內，Emily加了少許金箔在貓貓的眼睛上，凸顯牠的美麗。



而Emily除了為動物收容所籌款，也會為一些主人畫牠們的寵物，包括一些已去世的貓狗，再把部分收益捐給義工和流浪中心。「我會同主人傾偈，聆聽佢哋嘅故事，了解動物嘅脾性，透過顏色同姿勢去呈現佢嘅生命。」畫畫具有療癒的作用，因此Emily亦鼓勵並會指導主人親手繪畫毛孩。



為愛貓籌款醫病



今年初，Emily領養的貓貓「小五」生病了，她非常擔心，「當時醫生好認真同我講，叫我有心理準備，佢有80%係腹膜炎，生命只剩下一個月。」抱着小貓的Emily回想起舊事，在鏡頭前仍然眼泛淚光。



而當她知道有一款昂貴的藥物也許能拯救貓兒的性命，她決定一試，先把針藥都買下來，日夜為「小五」打針。但為了幫補醫藥費，她決定在網上籌款，「有好多好好嘅人，睇到我寫嘅故事，主動聯絡我，就係咁佢捱過咗三個月，終於可以停針。」之後Emily為每一個捐款的有心人，送上自己的水彩作品。



就是這次經歷，令Emily知道了畫動物畫的感染力，令她堅持繼續「以畫行善」，為動物權益出一分力，「我相信身邊嘅人，會感受得到我對動物嘅尊重同保護，令佢哋都會有一份愛護動物嘅心。」



今集《港。故》用7分鐘，分享一個港產畫家愛畫畫，更愛動物的故事。



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《港。故》：東網每周專題習作，講故事、講香港人的故事。

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