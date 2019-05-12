網民熱話：爛燈罩燈飾開價$290　網民嘲賣垃圾？

家具燈飾破損怎麼辦？有人會棄置，不過亦有人想到「循環再用」。近日有人就將燈罩已經破裂的燈飾放上網出售，實行「益街坊」，不過網民就非常不受落，更直斥「窮到死都唔會買呢啲垃圾啦，不如用一個燈泡無咁嬲」。



鍾姓女網民在Faceboook的二手拍賣網上，出售一個吊燈飾，圖中所見吊燈有6個燈罩，當中3個都破爛不堪，她開價290港元放售，並要求有意購買者上門自行拆走燈飾取貨，旁邊更附有一張燈飾店照片，顯示同款嶄新燈飾標價是1290港元，似暗示現時是「大平賣」。



有網民將貼文轉載至其他群組，並表示，「即係我畀$290，同你清垃圾？！」不少網民亦不禁出言嘲笑，「佢意思係咪畀$290搵人幫手拆落嚟？」、「9成新，正常使用痕迹」、「爛咗一半啫，佢唔收你600咪算好人」。



網民有話說



Jeffrey To：$290你俾我？

Hui Sammy：搵師傅拆要另加幾百，諗到條橋，有錢收又唔使自己搞。

Chan Jackie：搵人執垃圾，又有錢收，識賺錢

Karie Cheng：免費都唔要



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