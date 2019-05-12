飄色主角整妝待發　玩盡港鐵出軌天價填海

長洲太平清醮飄色巡遊下午(12日)2點正式開始，最矚目的必然是年紀小小的一眾飄色主角，並於中午前陸續化妝打扮。惠海陸同鄉會飄色總監黃成就表示，今年設計多台飄色，包括名為「安心鐵路」的飄色，以早前熱爆全城的藝人「安心偷食」事件諷刺港鐵出軌。



黃亦為長洲新興街街坊會設計名為「大智若嶼」的飄色，他稱近年市民等待多年未能上樓，甚至要住在劏房，但現時新界有不少土地，批評政府並無好好利用。飄色上亦有算盤、元寶等道具，寓意「政府成日工程超支計錯數，填海好似倒錢落海咁！」



於「大智若嶼」中作「上色」、扮演特首林鄭月娥的3歲小朋友潘知悅第一次參與飄色，她笑言扮演的是「愛護海洋版本嘅林鄭，今日長洲最靚係我！」潘稱因飄色很好玩，可以站得很高，所以不會緊張。而作「下色」、扮演上水鄉事委員會主席侯志強的6歲梁伽妤，則戴上短頭髮假髮，她認為自己「扮得好似」。梁已是第3年參與飄色，曾扮演過林鄭月娥及古裝劇人物，她稱今年今年要扮演男性角色，「無得化好多妝，又要着西裝」，故不太喜歡。