譚公誕巡遊醒獅隊各展絕藝　4歲童為表演練兩月

今日(12日)除了長洲有太平清醮活動外，筲箕灣亦舉行譚公誕巡遊活動，令東大街至譚公廟路段擠滿市民和遊客。今年有50多個巡遊單位，除了有舞龍醒獅隊各展絕藝之外，還有小朋友落力扮演濟公及譚公等角色，吸引大量市民拍照。



大巡遊由上午10時許開始，一直延續至下午約3時。4歲的嚴柏洋穿起紅衣扮演譚公，站在譚公御車中揮舞鼓棒。嚴的父母皆為舞獅隊成員，嚴表示自己十分愛打鼓及舞獅，為譚公誕練習了兩個月，即使巡遊一小時後仍未覺累。其父指希望「帶吓小朋友見吓啲場面，冇咁怕醜」，並樂於參與健康活動。



居港12年的法國人Romy是攝影愛好者，今年第二年來譚公誕巡遊拍照。他指譚公誕是香港傳統節慶，特別喜愛舞龍舞獅表演。他也曾去過長洲的太平清醮，認為人多得難以移動，因此較喜愛譚公誕巡遊。



巡遊沿途擠滿遊人，住在附近的張太一家8口齊來欣賞巡遊，打算由11時多看到4時。她指已看了譚公誕巡遊30多年，十分享受舞龍舞獅表演，「(我哋)好似啦啦隊咁，支持下人哋，人哋都辛苦啦！」



香港五行小販福利聯誼會參與譚公誕遊行已30多年，理事長黃襯歡指，今年適逢母親節，因此準備了鮮花派予途人，預計有數千至一萬人沿途觀賞活動。