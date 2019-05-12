拖延宰豬憂阻屠房重開　肉商稱不反對殺豬促政府交代日後安排

港府因應爆發非洲豬瘟擬撲殺上水屠房6000隻活豬，引起過百名活豬買手通宵靜坐抗議，揚言誓要「保護財產」。事件今午(12日)有新發展，豬肉行總商會理事長許偉堅透露，活豬買手下午將與食物及衞生局開會，商討日後再發生同類情況的做法及安排。至於目前該6000隻活豬，業界要求政府「先驗後殺」的安排至今未得到回應，由於該批活豬已存放太久，為保護業界及公眾利益，他們不會再反對殺豬。



許偉堅澄清，業界由始至終都沒有反對政府殺豬，「我哋只係要求政府殺之前畀個合理嘅理由我哋，要求佢哋先驗後殺，佢哋又唔肯」。不過，他指該批存於上水屠房的活豬已擺放太久，再拖落去只會拖延上水屠房再開放時間，因此目前大家都不會反對政府撲殺該批豬隻。



他批評政府行政失當，因當初談好的安排是驗出有非洲豬瘟會撲殺同場的同批次豬隻，但今次是政府未能驗出病毒，拖延8日後才發現，撲殺今次的6000隻豬根本不屬同一批，明顯是行政上「漏招」，今午會與食衞局商討日後若再發生同類事件的安排問題。至於賠償金額，今次會面未必會一併討論。



食衞局局長陳肇始今早曾在電台節目警告，上水屠房在法例下是疫區，阻止殺豬是不合法，希望業界不要違法，要配合政府的工作。