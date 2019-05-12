每日一片：深井現水上電單車群　海面喪玩「飄移」？

在馬路上經過不時有車輛違規大玩飄移，同樣情況原來亦有「水上版」。近日有網民就在深井對出海面發現多艘水上電單車高速「打8字」行駛，期間船與船之間不時迎面駛至，狀甚驚險。



網民Novan Chiu昨日(11日)將片段上載至Facebook群組「深井人」，並留言稱：「搞咩？」片段是由靠近海邊屋苑高層拍攝，片段中6艘水上電單車分成兩批，組成陣式在海中心「打8字」，船與船之間不時迎頭駛至，在片段尾，隱約可見兩艘水上電單車似發生碰撞。目擊網民事後補充：「玩到炒埋一碟...條片最尾4秒就炒咗，剛好死位拍得唔清楚」。



不少網民對這批水上電單車玩家行徑不敢恭維：「呢度係香港船隻出入嘅主要通道，喺呢度玩？同喺青山公路半夜飛車響喉冇乜分別？」不過亦有人對水上電單車激起的浪花圖案大表欣賞：「水中作畫？」「水上花式表演」。



根據現行法例，快艇、香蕉船及水上電單車等活動均可在公開水域內進行，但不可進入康文署轄下的水上活動中心或泳灘範圍內。但若任何人在無合理辯解下危及海中或船隻上任何人的安全，即屬違法，違例者最高可被處罰款20萬港元及監禁4年。