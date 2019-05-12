攜手扶弱基金基層課餘學習專款　批款近1.8億元

「攜手扶弱基金」4年前設立專款為基層家庭中小學生，推行更多課餘學習及支援項目，資助他們參加文化及科技等訓練及交流等，專款至今推出5輪申請、批出近1.8億港元撥款，以推行約240個課餘學習及支援項目，連同商業機構捐贈，這些項目整體資助總額達3.6億港元，惠及超過10萬名中小學生。



財政司司長陳茂波今(12日)在網誌表示，政府2018/19年度增撥資源優化了「地區青少年發展資助計劃」，為有需要兒童和青少年提供的「現金援助」上限，由每年1500港元提升至2000港元，名額由6000個增至1萬個，資助他們學習社交技巧、參與領袖訓練，以至到外地交流等。政府去年並向「資優教育基金」注資8億港元，支持不同持份者為資優學生提供多元化校外學習課程，涉及如航空、機械人編程等，讓有天份同學及早發展所長。



港府去年並宣布向「香港特別行政區政府獎學基金」注資8億港元，基金除有鼓勵學術成績優異的獎項，亦設「才藝發展獎學金」及「外展體驗獎」，表揚在非學術領域取得成就或嶄露才華的學生，2019/20學年，這兩獎項合共會頒發約5800個獎學金/獎項。陳茂波指，政府近年積極投入大量資源，推出多項不同資助計劃和獎學金，著重發掘年青人不同的志向和能力，幫助他們作多元發展及拓闊視野。