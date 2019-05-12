19人瑞享宴慶母親節　百歲婆婆憶昔日靠小攤檔養家

適逢各位孝順子女向媽媽表達愛意的母親節，香港路德會社會服務舉辦「歡欣關愛人瑞宴」，招待19位四代同堂的人瑞在上環西港城歡度母親節，當中最高年齡的人瑞為109歲。主辦機構冀藉人瑞宴鼓勵家人多關心年老的家庭成員，並向長者表達敬意與恩情，締造和諧的長幼共融家庭關係。



經歷過第二次世界大戰的張良旺婆婆今年100歲，有6名兒女、14名孫及4名曾孫，今日(12日)四代同堂出席人瑞宴請。張婆婆憶述，為養育兒女「除咗偏門咩都做過」，包括泥工、擔水、五金、賣鐵等工作。長子10歲時因無人照顧，張婆婆在家門前擺起小攤檔賣粥品糕點，自製芋頭糕、蘿蔔糕和柴魚花生粥等，以便照顧一家大小。



張婆婆的二女黎女士指，母親勤儉持家，對顧客童叟無欺，所做糕點都是真材實料，吸引街坊長期光顧，但為生計每天只睡3小時。黎表示，母親雖然不識字，但其待人誠懇、老實勤奮的處事態度，令她深受影響，畢生受用。



為減輕家人負擔，2006年張婆婆主動要求入住安老院，更積極參與各種畫畫、遊戲活動成為院內的「開心果」，「無憂愁，食得好、瞓得好、玩得開心」是她的長壽秘訣。張婆婆指苦盡甘來，現時兒女孝順，經常到安老院探望她，她亦結識了不少老友記，直指：「人生中最幸福的就是此刻。」