百元出租膠櫈睇飄色　商店穩袋千元：年年都係咁

長洲太平清醮商機處處，有士多、飾品店利用門外空地位置，出租椅子供有意觀賞飄色的市民租用，每張租金50至100港元不等，亦有長洲居民提供免費椅子。



飾品店負責人溫小姐第一次出租椅子，開價每張80港元，全部20張椅僅剩5張，反應熱烈，「大家都係影靚相，唔係話為節日賺錢，一年一次，大家都開心，唔會諗呢樣嘢」。有士多職員稱預備了15張椅，前、中、後排租金分別100、80及60港元，現只剩下後排2張，「年年都係咁租，唔係啲人會好曬，我呢到仲有冷氣。」



遊人李小姐首次睇太平清醮，感到十分興奮，「好多人！」對於租椅服務她稱見仁見智，「需要咪租囉！自己企到就唔會租」，對於有人批評居民利用節日賺錢，她認為一年一次，有需就有求，「冇辦法，無可厚非」。



今天炎熱陽光普照，賣西瓜冰及西瓜盅的店舖大排長龍。5歲謝小朋友手握比她臉大一半的西瓜冰，不消一會已吃大半，稱會用扇及戴帽消暑。遊人張小姐已戴帽及太陽眼鏡，但仍覺得熱，喝了多杯西瓜沙冰解暑。食店負責人李先生認為，今年人流比上年多35%，料生意額增長約20%，今年預備300個西瓜盅發售。