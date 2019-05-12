飄色巡遊開始巿民夾道觀賞　「安心鐵路」出場夠惹笑

長洲太平清醮飄色會景巡遊今日(12日)下午2時正式開始，巡遊路線的街道兩旁早已遊人如鯽，起點北帝廟更有逾千人等候。打頭陣的飄色為惠海陸同鄉會以長洲警署為主題的「守護香港」，而緊隨其後則是以藝人偷食事件諷刺港鐵出軌的「安心鐵路」。一眾飄色主角出場時以「安心鐵路」最受市民歡迎，經過時不少市民捧腹大笑，更高呼相關事件藝人的名稱。



今年的飄色主題十分國際化，有街坊會製作以英國脫歐為主題的「進退兩難」飄色。另一台飄色名為「齊心抗疫，合境平安」，「上色」小朋友扮演衞生署人員，一邊巡遊一邊向觀眾噴灑香水。街坊會飄色師傅陳汝光表示，設計意念源於去年長洲爆發登革熱，加上近來有麻疹、非洲豬瘟，希望提高市民防範疾病意識，亦促「政府可以做多啲嘢」。



今日天氣炎熱，但一眾作為「色芯」的小朋友即使汗流浹背，仍保持微笑，並向兩旁的市民揮手，亦有小朋友帶備小風扇及貼上退熱貼消暑。



不過，新興街街坊會以單車運動員李慧詩為主題的飄色「星中之星」中，扮演李慧詩的「上色」小朋友全程泣不成聲，職員要從旁安慰不果，更要拆下支架讓她返回地面，街坊會成員表示該小朋友「太驚所以要落番嚟，不過無唔舒服」。另一名小朋友亦因害怕未能企上支架，最後需拆掉高處位置，變成小朋友坐在台上，擾攘近十分鐘。



兩旁觀看飄色巡遊的市民則十分興奮，小朋友經過時都報以熱烈掌聲及歡呼聲，亦有市民於露台中「近距離」欣賞。一名老伯在觀看飄色期間不適，需入店內休息，由醫療輔助隊人員協助。