警員使用槍械有嚴格指引　三種情況下可開槍

警隊對警務人員使用槍械有嚴格的指引，根據《警察通例》規定，警務人員可在3種情況下使用槍械，包括：保護任何人，包括自己，以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害；拘捕任何企圖逃避警方拘捕的人，而該人屬警務人員有理由相信剛犯了嚴重暴力罪行的人；平息騷動或暴亂。



另按照指引，警員在發出口頭警告後，要視乎現場實際情況而使用不同程度武力，若不能以較溫和武力解決事件，才可使用槍械。此外警隊訓練時，亦會指示警員若要開槍阻止疑犯動武，應射向對方如軀幹等身體最大面積的部位，絕不應瞄準易致命的部位開槍，例如頭部。



若發生開槍事件而有警槍曾經發射，有關的警槍事後會被即時封存，交由槍械鑑證科搜證調查；開槍警員所屬警區的指揮官須在24小時內完成初步調查，將報告交予警務處處長，以評估開槍是否合法和合理，以及判斷開槍的警員是否可繼續執勤，及佩槍執行警務工作。開槍警員一般會獲准放假數天，並獲安排面見心理醫生，評估其開槍後的心理和情緒狀況。



今次事件中，警長連開3槍制止通緝犯，新界北總區刑事(行動)警司陳依萍稱，由於當時該警長生命受到嚴重威脅，房車又向他駛來，當時他身處的環境相當狹窄，僅約一人的身位可閃避，在發出口頭警告無效、別無他法的情況下始開槍制止，她稱警長做法符合開槍指引，合法合理。

