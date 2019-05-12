柴灣街市全數豬肉檔無開　帶挈牛肉檔生意多一成

港府擬因應非洲豬瘟撲殺上水屠房6000隻豬，業界與港府爭持多日仍未有具體殺豬時間，全港豬肉供應連日受到影響。東網記者今午(12日)到柴灣街市及附近的豬肉舖視察，發現豬肉舖全部未有營業，不少市民撲空，批評政府是次行動歎慢板，影響豬販及市民生活。



街坊溫女士今午與女兒來買餸，她們原本打算煲猴頭菇豬𦟌湯，但到場後才驚覺沒有豬肉舖開門，決定轉買雞肉或凍肉。溫贊成殺豬，但認為政府是次行動太慢：「唔好殺咁耐，一早通報畀啲市民知道會好少少。」她又認為政府應盡快抽驗，「冇事個啲畀豬販賣番，人哋都好慘，冇生意做冇收入，市民又冇得食。」



另一位街坊陳先生亦來買餸，他批評政府安排不周，「一隻豬連累6000隻豬，人哋冇豬食」，但他並不擔心受太大影響，因尚可轉買凍肉，但他坦言「凍肉冇新鮮肉咁好味」，所以今日寧願買牛腩煲湯。



牛肉檔東主江先生指，因附近豬肉舖全數關門，其生意額增加一成，但他並未加價。海鮮檔主梁太則認為不少市民知道豬肉舖關門後，減少了來街市的意欲，今日街市人流減少，其生意額亦比去年母親節少。