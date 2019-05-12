基層媽媽壓力大　劏房是抑鬱空間盼上公屋

有團體趁母親節關注媽媽面對的壓力，明愛堅道社區中心於今年3至4月透過網上問卷調查，訪問32名母親，其中有12名屬基層媽媽，發現有61%的受訪基層媽媽屬患心理疾病危險性較高級別，較非基層媽媽的45%為高。



調查以「簡易心理狀況評定量表」(Kessler 10)評定受訪者的精神狀況，發現受訪基層媽媽的精神健康平均分為29.4分，屬第三級危險性較高，其中56%更屬危險性高級別，反映他們較高風險出現情緒病及精神病。



基層媽媽小花(化名)是港人內地子女，約5年前因要照顧父親而來港定居，其後再申請丈夫和女兒來港，現居於西營盤一個90呎劏房，月租約4000港元，領取低收入家庭津貼過活。住所狹小成為他們一家壓力來源，就讀小四的女兒要在床上做功課，小花形容住所就是「抑鬱的空間」。她有輕微抑鬱症狀，曾接受治療，礙於交通費貴甚少見朋友，社交圈子狹窄，而一家輪候公屋2年多，期望可以盡快「上樓」。



明愛青少年及社區服務註冊社工文子君期望，政府可以推動針對基層媽媽的情緒健康、紓壓和輔導服務，及增加託兒服務。