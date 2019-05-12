警搗「一條龍」人蛇集團　拘主腦人蛇黑工共93人

警方新界北總區早前接獲舉報，指一個活躍區內的人蛇集團，招攬一些經水路或陸路進入香港的人蛇，以「一條龍」方式安排他們工作、住宿及娛樂，為免人蛇身份曝光，集團會替其偽造身份證及帶其往區內不同地點工作，並安排無牌酒吧讓其娛樂及消遣，當中人蛇以越南籍為主。今年2至5月間，警方派臥底探員進入有關場所調查及搜證，鎖定集團的骨幹成及人蛇住宿和工作地點。



前日(10日)及昨日(11日)，新界北總區刑事部、行動部、屯門警區刑事部、元朗警區刑事部聯同入境處採取代號「捷網」行動，突擊搜查屯門、元朗、上水、大埔共70個、包括物流中心，回收場，洗衣場，洗碗工場，食肆及住宅等目標地點，拘捕62男31女共93人(20至60歲)，當中一名持香港身份證的中國籍男子為集團主腦，一名持香港身份證越南籍女子為集團骨幹，26名越南籍人蛇、49名黑工及3名僱主。



被捕人士當中15人持香港身份證，3人持護照，15人持雙程證，34人持「行街紙」，26人為越南籍非法入境者。持「行街紙」的34人中，1人為尼日利亞籍，5人為印尼籍，6人為越南籍，6人為巴基斯坦籍，6人為孟加拉籍及10為印度籍。集團主腦是否有黑幫背景需進一步調查，惟部分持「行街紙」人士則有黑幫背景。



被捕人士《涉嫌安排未獲授權進境者前來香港的旅程》、《協助未獲授權進境者留下》、《使用/管有偽造的簽證身份書》、《僱用不可合法受僱的人》、《協助及教唆僱用不可合法受僱的人》、《未獲入境事處處處長授權而留在香港》、《協助及教唆非法入境者未得入境處處長授權而留在香港》《違反逗留條件-過期居留/接受有薪或無薪的僱傭工作》及《協助及教唆違反逗留條件》。



行動中，警方在屯門一幢工業中心的洗碗工場拘捕11名黑工，並在同一大廈其他樓層，發現黑工宿舍，並檢獲大量偽造身份證影印本。黑工日薪400至500港元，人蛇偷渡費一萬多港元，由於調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。另外，警方提醒僱主聘人時要查證其身份，不要聘用黑工，對求職者有懷疑，可向執法機構求助。