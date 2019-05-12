濕疹兒童全家困擾　港大辦親子課程助改善

濕疹是最常見的兒童皮膚病，目前全港估計有逾16萬名14歲以下兒童患有濕疹，對兒童及其家人帶來困擾及壓力。香港大學社會工作及社會行政學系自2017年起，連續兩年舉辦為濕疹兒童及其父母而設的「童心同行」身心靈健康親子課程研究計劃，並計劃今年下半年推出新一期課程。



港大指出，濕疹對兒童日常生活帶來不少負面影響，包括因痕癢和痛楚影響睡眠質素，導致日間疲倦，影響學習表現；社交上或因皮膚狀況而自我形象低落，亦可能因朋輩不理解遭孤立甚至欺凌。而家長在照顧過程中亦承受不少壓力，易感無助而變得焦慮和抑鬱，長遠影響家庭關係。



「童心同行」課程採用「綜合身心靈健康介入模式」，教授家長及兒童如何處理濕疹帶來的壓力，透過親子溝通、情緒調適、伸展運動等，改善身心狀態。港大稱，經首兩期課程的初步研究發現，課程有效紓緩濕疹兒童身心困擾，提升他們的自信心及抗逆力，學習在病患中成長；同時有效提高家長整體生活質素和自我關顧意識。



港大計劃在今年7至12月聯同基督教家庭服務中心舉辦第三期課程，對象為患有濕疹的6至11歲學童及其家長，領取綜援或學校書簿津貼的低收入家庭費用全免。課程內容包括親子工作坊，及為兒童參加者進行濕疹狀況評估。