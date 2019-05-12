越南警繳500公斤K仔　4陸台疑犯落網

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，越南警方上周六（11日）在胡志明市破獲跨國運毒案件，繳獲約500公斤、市值達5000億越南盾（約1.7億港元）毒品氯胺酮（俗稱K仔），並拘捕3名台灣人及1名大陸人。疑犯當時把毒品收藏在機器內，準備出口到其他地區。越南警方正擴大追查案件。



當地傳媒報道，越南警方在胡志明市平政縣一輛七人車內，起獲該批毒品，並逮捕劉明楊（Liu Ming Yang，音譯，34歲）、朱明俊（Jhu Minh Jyun，音譯，32歲）、阮氏秋雲（Nguyen Thi Thu Van，音譯，36歲）3名台籍疑犯，以及33歲大陸籍疑犯蘇嘉美（Su Jia Mei，音譯）。警方指劉明楊是其中的領導者。



由於當地近期大力掃毒，劉明楊為避免追查，今年3月指示朱明俊在越南廣寧省，取得4部來自中國大陸的包裝機後，運到胡志明市一個租來的倉庫中，再把毒品藏在機器內，計劃運往其他地區，被警方查獲。此案是越南警方近兩個月來，破獲的第4宗有台灣人涉案的運毒案。



今次是過去188日內第36宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/

