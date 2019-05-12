新聞拆局：曾醞釀總辭逼撤修訂　泛民各懷鬼胎終失敗

民主派無所不用其極擾亂立法會，藉以迫使修訂《逃犯條例》的法案委員會不能展開審議。據了解，有自決派曾在民主派內醞釀全體總辭，令立法會不能運作，迫使政府撤回修訂，但民主派各懷鬼胎，擔心影響下屆議席而紛紛「縮沙」，就連五區總辭亦不能成事，令計劃胎死腹中。



按過去近一個月的事件，可見民主派在議會內「兵分三路」夾擊建制派，包括少數人負責按程序開會確保其委員會合法性，其次是負責出席會議「拉布」，最後是負責「出手」衝擊議會。



根據近兩次會議，民主派自封為法案委員會正副主席的民主黨涂謹申及公民黨郭榮鏗，只負責主持會議及發文件，與衝突拉不上任何關係，而大部分民主派議員則負責出席會議，製造會議正在進行中的事實。行動派「主將」為議會陣線的朱凱廸、區諾軒、陳志全、范國威及民主黨胡志偉，無獨有偶上述眾人下屆可能不可以或不會參選，令他們更沒有包袱行事。



有知情人士透露，自決派的朱凱廸及主張自決的香港眾志「Plan B」區諾軒，曾向民主派建議，在必要時應全體民主派議員辭職，以顯示要求政府撤回修訂的決心，惟只有捲入搶手機案的民主黨許智峯表明必要時他可辭職。據悉，有民主派認為總辭不能達成效果，且沒有議席則不能行事，更擔心錯判形勢或拖累今明兩年的選舉，只求在現有空間下抗爭。