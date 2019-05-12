政Whats噏：漁護署劏魚指引惹議　何俊賢促擱置

漁農自然護理署擬就街市活魚屠宰制訂指引，完成後就會畀食物環境衞生署轄下嘅街市魚檔參考，教魚販點樣替活魚進行「安樂死」。不過，漁農界立法會議員何俊賢(高佬賢)就話嚇親，耍手兼擰頭話唔明點解一嚟就發指引，唔先諮詢業界，已經去信署方要求擱置，仲掉轉頭教番政府點劏魚添。睇嚟漁護署署長梁肇輝都走唔甩，要學吓業界點劏魚嘞！



大家劏魚食魚咁多年，署方突然話想搞個指引，人道咁屠宰活魚，各界自然議論紛紛，有報道聲稱署方可能參考外國，用電擊暈活魚後屠宰添，同依家嘅做法咁唔同，自然引起外界憂慮。唔少網民喺高佬賢嘅社交網站專頁留言，批評政府出指引係矯枉過正，做法令成本增加，小市民就要捱貴魚，有人就驚啲魚未電暈，魚販就先觸電，仲有人話，不如要有麻醉師在場幫啲魚打麻醉針先，之後才可以劏魚，覺得諗出寫指引嘅人都應該係天才。



大家咁多擔心，高佬賢都聽到嘅，佢上周初去信漁護署，強烈建議擱置草擬指引，表明如果喺魚檔充滿積水環境下用電，好易發生觸電意外，令魚販同市民受傷。佢又認為，草擬指引不切實際，兼浪費人力物力，強調唔好因為小部分人嘅投訴同唔理解，就推行錯誤政策引起不必要影響。署方喺上周末就即刻澄清話，無考慮過劏魚前要電暈活魚。



早前有魚販反映活鱔難處理，依家多數都係用錐插進魚頭部位置再劏，令人感覺殘忍，點樣劏鱔先係最好？高佬賢直言「依家咁最好」，條鱔有潺捉唔到，有建議話先放落冰水，凍到條鱔冬眠後再劏，咁亦唔代表條魚唔痛，「條魚喺海底都係凍㗎喇」，認為漁護署未經諮詢，無問過魚販點做就想一步登天出指引，是不能接受及不可行。佢強調，署方想做嘅方向唔係絕對有錯，係需要逐步攞共識點樣去做，唔好最後搞鑊粥出嚟。



點樣令條魚唔痛，作為人類真係未必最清楚，但係點樣劏魚最好，可能魚販先最清楚嘞，既然搞個影響業界嘅指引，漁護署應該問清楚業界先啦，否則隨時魚又幫唔到，仲要影響埋啲魚販，咁就人同魚都唔好受啦！

