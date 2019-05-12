修訂逃犯條例防重陷亂局　建制謀行管會下三指令

立法會建制及泛民兩大陣營將於後日(14日)各自召開修訂《逃犯條例》的法案委員會，據了解兩派召集人試圖就困局展開談判，可惜未能成事，且對稍後部署均表示「見步行步」。而據知建制派仍積極要求行政管理委員會於明日(13日)召開特別會議，下達包括再次禁止議員助理到會議室樓層等三項行政指令，否則周二會議勢重演上周六的亂局。



建制及泛民各把持一個法案委員會「鬧雙胞」，上周六兩派同時召開會議致亂象令多名議員受傷送院。據悉，建制派於事後進行檢討，認為早前低估泛民的暴力程度，以為按往常做法由立法會保安可處理混亂，未料傳媒人數眾多，且部分泛民議助到會議室外「助攻」，令場面完全失控，故要求周二會議要增加保安人手，嚴格執行記者不能進入會議室內採訪，並禁止議員助理到大樓二樓，即會議室樓層。



然而下達行政指令必須經行管會會議討論，再由主席梁君彥發出命令，故建制派在上周會議後積極聯絡行管會內的建制派議員，希望可盡快召開特別會議討論。有建制派議員認為受到多項掣肘難有更好部署，舉例曾建議預留會議廳在必要時進行選主席，但秘書處聲稱過往未曾試過故不建議使用，令會議只能如「困獸鬥」在會議室一或二進行，坦言倘明午仍未有行管會特別會議下達行政指令，建制派後日亦無計可施。



另外，屬於建制派的體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國今(12日)出席一個論壇時，強調香港是法治社會，多名泛民議員具法律背景，有需要時應循法律途徑申訴，包括提司法覆核或申請禁制令等，而不是將問題訴諸暴力。至於立法會秘書處透過書面形式諮詢委員是否接納內會指引，遭質疑中立性，馬認為這是唯一可行的方法，而同場的立法局前主席黃宏發則認為是建制派「漏招」，指經內會主席指示秘書處發文件會更合適，不會造成今天的局面。



民主派召集人毛孟靜在論壇上重申，只有民主黨涂謹申主持的會議才是合法、合憲，透露曾試圖接觸建制派會議主持人石禮謙討論不果，相信兩派談判機會微。據了解，建制派「班長」商界議員廖長江曾希望與毛孟靜展開談判，惟雙方在原則問題上沒有共識，故談判早已是「此路不通」，兩派在目前僵局下亦難「收科」。



政務司司長張建宗今發表網誌指草案較複雜，一般人不容易完全掌握，導致出現誤解，而部分人更以陰謀論看今次修例。他重申修例並非針對單一司法管轄區，更絕非為內地「度身訂造」，強調絕無隱藏議程、絕無政治目的，更非政治任務。他重申政府會理性、平和、謙卑聆聽，認真考慮立法會及各界提出切實可行的措施，消除不必要恐懼及擔憂，期望立法會法案委員會盡早審議。