南亞村淪罪惡溫床　黑幫招兵假難民隨身攜槍

為禍深水埗區逾廿年的通州街橋底「南亞村」，清拆前長年遭南亞兵團及假難民佔據，高峰期有多達二百間木板屋，前年更有黑幫公然「開壇」招兵，惟包括民政事務總署及食環署等六個政府部門一直「唔敢郁」，至去年五月四日始出動近五十人大張旗鼓到場「做騷」，花約三小時僅拆除一間木板屋，最終跨部門小組採取十六次行動，至今年一月十日始將「南亞村」夷平，但村民早已遍地開花，流竄至周邊地區開闢「南亞新村」。



根據資料，近年「南亞村」涉及多宗嚴重罪案，其中最轟動一宗發生於一七年十一月廿八日，黑幫「和勝和」骨幹成員在天橋底木板屋內，「開壇」舉行最古老的三合會入會儀式，警方拘捕三名黑幫骨幹成員及一名正在入會的越南假難民。去年五月十五日，深水埗警區反黑組搜查多間木板屋，搗破黑幫「和勝和」武器庫，檢獲東洋刀、「龍泉寶刀」及斧頭等，拘捕七名男女，包括一名案底纍纍的越南假難民，揭發他亂港卅多年，一直充當黑幫「打手」屢犯嚴重罪案。



另於去年七月廿一日，警方截查一名中年裝修工，在其背囊搜出一支具發射功能並已上膛的自製霰彈槍，槍管內有一粒已上膛子彈，另在附近檢獲六發子彈，警方其後拘捕兩男一女。至五日後，警方截查兩名孟加拉聲請漢，在他們隨身膠袋內檢獲一支具發射功能自製手槍，子彈匣內有兩發子彈。

