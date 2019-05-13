踢走本地露宿者　南亞人霸床建屋

鵲巢鳩佔另闢「新村」，村民拒遷政府無符。居於渡船街橋底「南亞新村」對面的油尖旺區區議員許德亮坦言，上址一直遭露宿者長期霸佔，坦言「社署幫咗一批露宿者上樓，新嘅露宿者就嚟，走完一批又嚟一批！」他指，原居於橋底的露宿者約十五人，均為本地長者，惟深水埗通州街橋底「南亞村」清拆後，即有約十多名南亞裔人士進駐，把「原居民」趕走後發展成「南亞新村」。大約半年前，許目睹一名本地露宿者，被南亞裔人士搶走財物及霸佔其床位，該露宿者無奈帶同家當離去，其後該床位被擴建成木板屋。



自從橋底演變成「南亞新村」後，許與街坊均感到區內治安及環境衞生明顯變差，橋底數個月前曾發生火警，幸無人傷。許指橋底在「入夜後經常有人大聲叫囂，喺馬路飲酒、打邊爐同追逐打鬥，凌晨一、兩點都係咁，嘈到瞓唔到覺，我驚老婆仔女夜返屋企有危險。」他續指，區議會地區設施管理委員會，在上月已開會討論有關問題，當中民政事務處代表指出，有非政府組織希望租用渡船街橋底，放置臨時貨櫃作辦事處或社會服務設施用途，惟因聚居橋底的南亞裔露宿者不願遷出，致計劃一直未能開展。



街坊朱先生及其友人認為，露宿者在橋底僭建的木板屋，不但嚴重影響環境衞生，更擔心會令區內治安轉差：「佢哋瞓喺度都唔知做乜，又冇廁所，又冇得沖涼，（大小二便）咪又喺度屙。佢哋又冇嘢做，搵唔到食自然搞搞震，對大家都無好處！」他們指早前曾有政府部門人員到場視察，惟一直無行動，促請相關部門應及早清拆所有木板屋，並防止有人搭屋「死灰復燃」，根本「唔使等、唔使問人意見，唔合法就要拆」。



市民黃先生則指，雖然並非住在上址附近，但每次行經見到木板屋，均感有礙觀瞻，擔心露宿者在該處聚居嚴重影響衞生及治安，他希望政府及早拆走木板屋，還居民安寧社區。