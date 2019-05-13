東方日報A1：政府唔拆縱容違法　南亞遺民落地生根

深水埗通州街橋底「南亞村」雖在今年初被夷平，惟南亞假難民早另覓竇口，佔據旺角渡船街及油麻地西九龍走廊一段行車天橋底重建「南亞新村」。事隔四個多月記者重返現場，新村非但未被取締，其中在油麻地果欄至旺角道天橋底更佔地長達一公里，政府在上周始發「最後通牒」稱下月清場。有區議員狠批政府視若無睹，部門互相卸責，變相縱容南亞村遺民落地生根，任由「新村」版圖擴張，政府遲遲不拆村及設立禁閉營，根本無心徹底解決問題。



記者分別在上周五(10日)及昨日，到油麻地至旺角渡船街天橋底「南亞新村」視察，發現由油麻地果欄至旺角道長達一公里的距離，已搭建至少十八間木板屋及擺放不少「村民」的家當。當中十間木板屋集中豉油街至窩打老道一段，該處最少六戶為尼泊爾人。介乎山東街及豉油街一段、以及鄰近山東街則各有一間木板屋。



鄰近山東街一邊原屬園圃的橋底已變成泥地，有村民用鐵枝及繩索架設晾衣架放置衣物，「屋主」以竹枝圍起四周闢作「私人花園」，格局如「五星級豪宅」。另一間木板屋上則貼有多張分別由民政事務處及地政總署發出，印有包括中文、英文及外語的通告，表示民政事務處、地政總署、社會福利署、食環署、警方及消防共六個部門，會於六月六日早上進行聯合清理行動，接管及移除未經授權構建物。



在整段橋底則被插上多條用作架設鐵絲圍網的鐵枝，部分木板屋被帆布圍封，疑被間作房間居住及儲物，屋外有大批雜物，包括輪椅及電飯煲等，摺枱上遺下飲品膠樽、啤酒罐及廚餘，垃圾傳來臭味。在靠近豉油街上斜橋位的橋底，有村民以竹枝搭建支架擺放大量雜物床鋪，橋底凹位被闢成「豪華睡房」，放置雙人床褥及大梳化，兩名男村民坐在梳化上「攤抖」。而在油麻地果欄對開渡船街天橋底，則有至少六間木板屋，據了解大部分村民為尼泊爾人及越南人。



記者亦發現渡船街與麗翔道交界的西九龍走廊行車天橋底，有露宿者霸佔搭建木板屋，屋外放置大量木製卡板及雜物，有露宿者疑在橋底四處便溺，臭氣沖天衞生惡劣。



油尖旺區區議員許德亮表示，聚居在渡船街橋底「南亞新村」的南亞裔人士，大部分均從通州街橋底「南亞村」流竄而至，部分「村民」會走到鄰近大廈天台吸毒，令區內烏煙瘴氣，猶如「社區炸彈」。他批評政府多個部門對此視若無睹互相卸責：「啲木板屋早就應該拆，第一日見到都要拆，但反映過好多次，喺區議會都討論過，但係個個部門都話唔關自己事」，致木板屋愈建愈多，變相縱容南亞人在該處聚居。



許又認為，今次相關部門預告清場，全因有非政府組織申請租用該處，若無人申請，相關部門根本闊佬懶理，即使完成清場，亦難以避免有人再非法霸佔該處，「就算清完場搵啲圍欄圍住，或者種番啲花，唔畀佢哋喺度瞓都冇用，佢哋都有辦法『捐』番入去」。政府應盡快設立禁閉營或把霸地南亞假難民遣返原居地。

