修例打擊假難民　措施被轟不徹底

滯港南亞假難民犯案不斷，港府早前在修訂《入境條例》計劃上研新措施打擊，被轟不夠徹底，要全面解決假難民問題恐遙遙無期。港人飽受假難民為禍困擾，有立法會議員及區議員認為，當局應研究重置禁閉營及加快甄別程序，以免毒瘤繼續擴散，禍及市民。



今年首兩個月，有一百卅一名獲擔保外釋非華裔人士因干犯刑事罪行被捕，絕大部分為聲請人，多涉店舖盜竊及嚴重毒品罪行。去年則有四千零二十一名非華裔人士被捕，當中持行街紙的非華裔人士有一千一百五十人，涉及勒索的升幅最顯著。



犯案手法亦愈見兇狠，本月初元朗發生南亞漢集體打鬥血案，兩名持行街紙巴基斯坦籍假難民疑因爭女與三名孟加拉漢打鬥，更觸發廿人群毆血案。去年二月元朗亦發生南亞鐵錘幫打劫案，三名南亞匪手持大鐵錘扑向錶店櫥窗，十九秒掠走逾五百萬元名錶。數日內，再有五名持香港身份證的印度籍男子在尖沙咀被南亞匪用刀劫走約三千二百萬港元的日圓現鈔。



除了破壞治安，更耗費大量公帑，港府一九/二○財政年度預算處理聲請的開支高達十二點六三億元，較一八/一九年度增加一成七。而計及自一四/一五年度至今的六個財政年度，六年間就耗費公帑逾五十八億元，其中照顧假難民衣食住行給予的人道援助開支佔最大比重。



免遣返聲請機制漏洞處處，聲請人提出司法覆核許可申請的案件，去年有二千八百五十一宗，較一七及一六年分別一千零六及六十宗激增，惟去年獲批許可的個案僅得一宗，反映假難民濫用司法程序嚴重。計算處於不同階段的免遣返聲請個案，去年底仍滯港的假難民有近一萬四千人。



元朗為南亞兵團及假難民犯案重災區之一，該區區議員蕭浪鳴促請政府在政策上與時並進，假難民透過酷刑聲請留港，由於不能工作，無所事事，四處流連，惹是生非而毆鬥，禍及市民。政府必須加快甄別程序，將假難民遣返原地。立法會議員梁美芬認為，重置禁閉營非全無空間，若訂明扣押聲請者約兩至三個月屬可接受範圍。