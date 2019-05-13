政府處理假難民歎慢板　治安毒瘤擴散

近期接連發生南亞裔人士持刀搶劫斬人事件，繼黃埔發生南亞漢持刀行劫後，元朗又發生南亞兵團集體打鬥血案，深水埗亦發生南亞漢持刀爭執自殘事件，假難民治安毒瘤蔓延至全港，假難民可持行街紙自由出入。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府假仁慈，遲遲未處理假難民問題而種禍根，假難民淪為計時炸彈，嚴重威脅社會治安，受訪者又認為當局拒設禁閉營才讓假難民遍地開花，到處作惡。



香港假難民問題日趨惡化，在黃埔再次發生兩名南亞裔人士持刀行劫事件，劫走四百萬港元現金，揭示假難民嚴重威脅社會治安。有關注團體形容假難民「治安大毒瘤」已蔓延至全港，促請港府修例從源頭堵截假難民，包括建議當局修例不再向聲請者發放行街紙，同時重開禁閉營暫羈押聲請者一定時間以待核實身份，減少假難民來港「搵食」的誘因。



「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百三十六名十八歲或以上市民，結果顯示，對於黃埔發生南亞雙匪持刀斬劫途人四百萬元事件，五成四受訪者直指，嚴重威脅社會治安；三成二斥港府不盡快處理假難民問題導致惡果；一成擔心人身安全。



近日元朗、北角亦分別發生南亞兵團集體打鬥血案及持假槍指嚇事件，五成六受訪者形容，假難民淪為治安計時炸彈；兩成七擔心治安毒瘤蔓延全港；一成四恐罪案愈見兇殘。

港府處理假難民的預算開支，六年耗費逾五十八億元公帑，當中包括法律支援，五成八受訪者批評，濫用聲請機制浪費公帑；兩成五不滿用公帑養毒瘤；一成四認為假難民問題日益嚴重。



港府每年花近十億元供假難民留港，更提供食物及住屋等資助，六成受訪者斥變相吸引更多假難民來港；兩成三轟為香港財政構成沉重負擔；一成四直指福利好過香港人。

其他國家短時間內已可處理難民申請，香港遲遲未能處理滯港假難民，四成四受訪者批評政府假仁慈種禍根；兩成七斥政府處理假難民歎慢板；兩成五轟政府不分真假，處理欠效率。



對港府一直拒絕設禁閉營，四成五受訪者認為，應停止向聲請者發行街紙；四成轟政府縱容假難民遍地開花；一成二更形容假難民自由出入，好食好住。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府處理假難民問題欠效率，更要用公帑養治安毒瘤，提供各項援助，直指假難民好食好住「唔捨得走」，認為港府應考慮設禁閉營及停發行街紙等措施，以減少假難民來港誘因。