探射燈：大廈保安「送上樓」　色魔入屋作案

公共屋邨長期中門大開、保安鬆懈，住戶隨時遭不法分子劫財，甚至劫色！前年6月，屯門寶田邨便有色魔成功避過保安，尾隨一獨居女子上樓入屋施暴，被捕後於候審期間自縊身亡；同年4月，一名地產代理酒後闖入沙田秦石邨一單位，被控企圖強姦女住戶等，最終脫罪，惟審訊發現案發當日，被告是由大廈保安「送上樓」，且被告尚未進入單位時保安已離去。



「大廈保安措施不足，住戶可以考慮運用科技自保。」防盜公司總經理郭卓民表示，在單位設置警報系統是有效預防爆竊的方法之一，安裝成本亦較以往便宜，約6000至7000港元，且不少設有無線遙距操作，可透過隨身裝置作出緊急求助；甚至若賊人尾隨入屋，要求將警報關掉，部分系統亦可輸入「挾持碼」假裝合作，實質暗中通知警報公司。此外，家用監控攝錄機亦有助外遊人士觀察家中情況，而財物則可以放置於夾萬內，惟夾萬須以「拉爆螺絲」固定於牆身或地板上，否則竊匪可以將其整個抬走。

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